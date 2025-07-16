Что такое «свага» и в чем она выражается

Среди молодежи часто можно услышать слово «свага», когда речь заходит об измерении «крутости» чего-либо. Что означает этот термин и когда его используют, объясняет «Вечерняя Москва».
Что означает слово «свага».
Свага (англ. — swag) — это сленговый термин, который означает высокий статус, впечатляющий характер человека или «крутость» чего-либо. Слово обрело популярность на Западе через рэп, поп-культуру и моду около 25 лет назад. В России его стали массово употреблять в 2024 году после появления в тексте песни рэпера с псевдонимом Трагедия, композиция которого была посвящена сетевой игре Dota 2.
Когда уместно использовать.
Слово «свага» можно упоминать во многих контекстах, описывая что-то «крутое» или уважаемое человеком. Чаще всего это слово используют любители компьютерных игр, но в некоторых случаях его можно встретить в речи молодежи с другими увлечениями.
Примеры употребления:
«Хорошую футболку купил, настоящая свага»; «Я не чувствую свагу в твоем образе»; «Тебе не хватает сваги».