Что такое «свага» и в чем она выражается

Свага (англ. — swag) — это сленговый термин, который означает высокий статус, впечатляющий характер человека или «крутость» чего-либо. Слово обрело популярность на Западе через рэп, поп-культуру и моду около 25 лет назад. В России его стали массово употреблять в 2024 году после появления в тексте песни рэпера с псевдонимом Трагедия, композиция которого была посвящена сетевой игре Dota 2.