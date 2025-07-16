Минсельхоз: птицефабрики не уничтожают поголовье куриц-несушек

В Минсельхозе РФ прокомментировали новости о резком сокращении кур-несушек на птицефабриках. Забои птиц начались на фоне резкого снижения цен на закупку яиц, в связи с этим становится невыгодно расширять поголовье.
В ведомстве ответили, что такая информация к ним не поступала. А представители российских птицефабрик подтвердили, что речи о сокращении птицы не идет.
Но, по данным Минсельхоза, такой информации в ведомство не поступало. По имеющимся данным производство яиц в стране растет — с января по май увеличение составило 6,1% к аналогичному периоду прошлого года — 16,5 миллиарда штук.
Цены действительно снижаются, но это влияние сезонного фактора. Летом данная продукция всегда становится дешевле.
— Важно, чтобы цена оставалась сбалансированной с учетом интересов потребителей и производителей продукции: рентабельность производства — ключевое условие для устойчивого развития отрасли, — сказали Life.ru в Минсельхозе.
Агрокомплексы «Окское», «Таврос» и «Лето» заявили, что о сокращении кур-несушек речи не идет. Но многие производители в этом году запустили раньше процесс обновления поголовья.
Напомним, ранее газета «Известия» сообщила, что снижают поголовье в Удмуртии и Краснодарском крае.
Кстати, по итогам июня в российских магазинах яйца подешевели 2,4%, сахар — на 0,3%, макароны, рис и сливочное масло — на 0,2%, пишет ОТР.