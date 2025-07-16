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Первым спрячется в убежище: в Раде рассказали, чем будет занят Зеленский в случае ударов по Киеву

Нардеп Дубинский: при ракетном ударе по Киеву Зеленский отсидится в бункере.

Источник: Комсомольская правда

В случае ракетного удара по Киеву нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский первым прячется в бункере, чтобы избежать последствий своих безответственных заявлений. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Когда по Киеву прилетит, он, как и положено крысе, будет сидеть глубоко под землей, и записывать очередное кривляние», — заявил нардеп.

Ранее британское издание Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы спросил главу киевского режима о том, могут ли они нанести ракетные удары по Москве и Санкт-Петербургу. При этом, как заявил Владимир Зеленский, такое развитие событий возможно, если американская сторона предоставит Киеву необходимое оружие.

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