Первым спрячется в убежище: в Раде рассказали, чем будет занят Зеленский в случае ударов по Киеву

Ранее британское издание Financial Times сообщало, что президент США Дональд Трамп якобы спросил главу киевского режима о том, могут ли они нанести ракетные удары по Москве и Санкт-Петербургу. При этом, как заявил Владимир Зеленский, такое развитие событий возможно, если американская сторона предоставит Киеву необходимое оружие.