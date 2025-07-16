Эксперт Пожарская объяснила, кого не будут штрафовать за сим-карты

Россиян, которые захотят передать свою «симку» родителям или детям, не станут штрафовать за это, рассказала эксперт «Народный фронт. Аналитика» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская. Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал поправки в закон, по которому могут оштрафовать на 50 тыс. руб. за передачу своего абонентского номера кому-нибудь другому.
«Одобренный ко второму чтению законопроект устанавливает лишь размер штрафов, — добавляет эксперт. — В апреле этого года главой государства был уже подписан закон, ограничивающий передачу сим-карты только членами семьи и близкими родственникам. Это значит, что по-прежнему можно купить сим-карту на себя и отдать её ребёнку, супруге, родителям, братьям-сёстрам или бабушке для личного пользования. Но — не для ведения предпринимательской деятельности».
То есть исключение сделано для всех, кто входит в перечень Семейного кодекса, как «близкие родственники». А вот передача симки знакомым, соседям, друзьям или коллегам уже будут считаться нарушением. Так что в бытовом смысле жизнь добропорядочных и законопослушных граждан никак не изменится.
Все эти меры предпринимаются для пресечения нелегального оборота абонентских номеров и их использования в противоправной деятельности. Так государство борется с мошенничеством, терроризмом, нелегальным оборотом оружия, наркотрафиком и так далее. Некоторые депутаты и вовсе предлагают поднять штрафы за передачу «симок» до 200 тыс. руб., а также ввести уголовную ответственность. 17 июля в Госдуме планируют рассмотреть законопроект об обороте сим-карт.