Эксперт Пожарская объяснила, кого не будут штрафовать за сим-карты

«Одобренный ко второму чтению законопроект устанавливает лишь размер штрафов, — добавляет эксперт. — В апреле этого года главой государства был уже подписан закон, ограничивающий передачу сим-карты только членами семьи и близкими родственникам. Это значит, что по-прежнему можно купить сим-карту на себя и отдать её ребёнку, супруге, родителям, братьям-сёстрам или бабушке для личного пользования. Но — не для ведения предпринимательской деятельности».