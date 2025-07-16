Физик Шамин: Погибшего в Кузбассе рыбака могла убить попавшая в удочку молния

— Очень сложно вычислить радиус поражения, потому что точное место попадания молнии редко удается конкретно зафиксировать. Дальше все зависит от обуви, от того, насколько человек промок, какое состояние почвы. То есть это может быть и десятки метров, — пояснил профессор.