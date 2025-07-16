Физик Шамин: Погибшего в Кузбассе рыбака могла убить попавшая в удочку молния

Молния, убившая рыбака на берегу реки в Кемеровской области, могла попасть в его удочку. Такое мнение выразил доктор физико-математических наук, профессор Университета Правительства Москвы Роман Шамин.
Он отметил, что этот вариант возможен, если в удочке были токопроводящие материалы.
— Очень сложно вычислить радиус поражения, потому что точное место попадания молнии редко удается конкретно зафиксировать. Дальше все зависит от обуви, от того, насколько человек промок, какое состояние почвы. То есть это может быть и десятки метров, — пояснил профессор.
Он подчеркнул, что во время грозы также нельзя находиться в лодке — нужно срочно причалить к берегу, выйти из нее и отойти на несколько метров от водоема, передает aif.ru.
Трагедия произошла вблизи поселка Березовая Грива. Когда начался дождь, трое местных жителей находились на берегу реки. Рядом с ними ударила молния, в результате чего 37-летний мужчина погиб на месте. Остальные жители выжили, поскольку в момент удара были в резиновых сапогах.
Старший научный сотрудник лаборатории физики нейроморфных вычислительных систем РТУ МИРЭА Арсений Буряков рекомендовал во время грозы не мыть руки, не принимать душ и не использовать стационарные телефоны, поскольку электрический разряд может попасть в дом через проводку, антенну или вентиляцию.