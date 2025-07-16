На полигоне в Черниговской области мобилизованный расстрелял двух сержантов

Военнослужащий, проходящий подготовку в учебном центре в Черниговской области, открыл стрельбу по сержантам во время учебных стрельб. Об этом сообщил народный депутат Украины Артем Дмитрук.
По его словам, инцидент произошел 16 июля на общевойсковом полигоне Сухопутных войск ВСУ вблизи поселка Гончаровское. Курсант воинской части А3321, солдат Богдан Кошель, по неустановленной причине привел автомат АКМ-74 в боевое положение и открыл огонь по старшему сержанту Дмитрию Крышталю, главному сержанту Олегу Рекуненко и старшему сержанту Дмитрию Скрипке.
В результате стрельбы Крышталь и Рекуненко скончались на месте от множественных огнестрельных ранений. Скрипка не пострадал, потому что стрелявший не попал в него.
Официальные структуры пока не подтверждали информацию об инциденте.