На Дмитрия Певцова подали в суд за оскорбление

Как стало известно «МК», исковое заявление подала общественный деятель Александра Тищенко. В 2024 году она пыталась отстоять драматический театр «Мел», около 30 лет существовавший в районе Отрадное, но в итоге закрытый. Тищенко пыталась попасть на прием к Певцову как к депутату, чтобы привлечь его к проблеме театра, но безуспешно. Более того, общественница заявила, что Певцов позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес руководителя театра, процитировав его слова: «Она недееспособна как администратор».