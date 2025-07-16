В Роскачестве предупредили россиян о риске отравлений в уличных кафе

Основная проблема летних веранд — это нарушение температурного режима хранения продуктов. В жару все портится быстрее, например, салаты с майонезной заправкой становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Лучше не выбирать сложные многокомпонентные салаты, а ограничиться максимально простым. И помнить, что срок хранения продуктов сокращается в разы, но не все это соблюдают.