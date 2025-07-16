В Роскачестве предупредили россиян о риске отравлений в уличных кафе

Россиян предупредили о риск отравления в летних кафе. Руководитель Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко дала советы, на что нужно обращать внимание при заказе пищи.
Основная проблема летних веранд — это нарушение температурного режима хранения продуктов. В жару все портится быстрее, например, салаты с майонезной заправкой становятся идеальной средой для размножения патогенных микроорганизмов. Лучше не выбирать сложные многокомпонентные салаты, а ограничиться максимально простым. И помнить, что срок хранения продуктов сокращается в разы, но не все это соблюдают.
Еще одна проблема — качество льда, используемого в напитках. Порой недостаточная мойка и дезинфекция ледогенераторов, может также привести к отравлению.
— Дополнительный фактор риска — это уличная грязь, которая оседает на продуктах и посуде. Это опасно, когда пища остается неприкрытой даже в течение нескольких минут, — говорит эксперт Lenta.ru.
Если все-таки хочется сесть на уличной террасе, то нужно выбирать места вдали от дорог.
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