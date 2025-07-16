Телеведущая Лазарева* может попасть в тюрьму на два года

Телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов) грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах, сообщили в Пресненском суде Москвы. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ — лишение свободы до двух лет.