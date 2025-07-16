Телеведущая Лазарева* может попасть в тюрьму на два года

В данный момент телеведущая заочно арестована и находится в международном розыске.
Телеведущей Татьяне Лазаревой (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов) грозит до двух лет лишения свободы за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах, сообщили в Пресненском суде Москвы. Максимальное наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса РФ — лишение свободы до двух лет.
«Телеведущей вменяют часть 2 статьи 330.1 УК РФ», — указано в картотеке Пресненского суда Москвы. Наказание предусматривает штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет. Ранее суд выдал санкцию на заочный арест Лазаревой.
Лазарева уже была приговорена заочно к 6,5 года лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма. Ей также запрещено осуществлять администрирование интернет-ресурсов в течение четырех лет.
*Татьяна Лазарева внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.