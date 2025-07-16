В Госдуме объяснили, в каком случае за использование VPN будут наказывать

Граждане России смогут беспрепятственно использовать VPN-сервисы в любых законных целях. Об этом в среду, 16 июля, сообщил заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин.
По словам депутата, в то же время применение таких технологий для совершения преступлений будет рассматриваться в качестве отягощающего обстоятельства. Он также напомнил о штрафах за рекламу VPN-сервисов, которая была запрещена еще с весны прошлого года.
— Запрета VPN-сервисов (для профессионального и личного, но при этом исключительно добросовестного использования), а также каких-то штрафов за это никто вводить не собирается, — написал Горелкин в своем Telegram-канале.
Россиян могут начать штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей за поиск экстремистских материалов с 1 сентября 2025 года. Данный законопроект одобрен комитетом Госдумы по госстроительству и законодательству, его направят на рассмотрение во втором чтении. Поправки должны рассмотреть 17 июля. «Вечерняя Москва» узнала у юриста Елены Рудаковой, что известно о новом законе и как не получить штраф.
Главный разработчик сайта kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер выразил мнение, что даже при получении полного доступа к устройству человека доказать, что тот искал экстремистскую информацию целенаправленно, а не случайно открыл ссылку, почти невозможно.