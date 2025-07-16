Доллар начал падать после данных о планах Трампа уволить главу ФРС Пауэлла

Как пишет Bloomberg, идея уволить Джерома Пауэлла прозвучала во время встречи Дональда Трампа с республиканцами в Конгрессе. Отмечается, что американские законодатели выразили поддержку этому шагу. Однако окончательное решение об увольнении еще не приняли.