Доллар начал падать после данных о планах Трампа уволить главу ФРС Пауэлла

Индекс доллара начал резко снижаться на фоне появления данных о планах лидера США Дональда Трампа уволить главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла.
Как пишет Bloomberg, идея уволить Джерома Пауэлла прозвучала во время встречи Дональда Трампа с республиканцами в Конгрессе. Отмечается, что американские законодатели выразили поддержку этому шагу. Однако окончательное решение об увольнении еще не приняли.
По данным платформы TradingView на 21:25 по Москве, индекс доллара опустился до 98,304 пункта.
В конце июня сообщалось, что индекс доллара впервые с 1 марта 2022 года показал значение ниже 97 пунктов.
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