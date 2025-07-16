Адвокат рассказала о самых частых штрафах для дачников

— За нецелевое использование земли может быть штраф в размере одного процента кадастровой стоимости. Но минимально — 10 тысяч рублей. Захват муниципальной земли, к примеру самовольное расширение участка, повлечет за собой штраф в виде одного процента от кадастровой стоимости, но не менее пяти тысяч рублей, — пояснила адвокат.