Тренажеры, детские площадки, спорткомплексы. С какими инициативами выступают минчане

Инициатор новой детской площадки Екатерина Чернявская узнала о конкурсе от коллег: успела подать заявку в последний день. «В районе таких площадок нет, деткам 3−5 лет негде гулять. Когда-то давно застройщиком была запланирована детская площадка, но ее не реализовали, а собственными силами сделать было очень тяжело. Мы выиграли и очень рады изменениям. В Мингорсовет подавали проект в октябре, на выполнение потребовалось чуть больше, чем полгода. Дальше хотим поставить спортивное оборудование для подрастающего поколения», — поделилась она.