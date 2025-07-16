Тренажеры, детские площадки, спорткомплексы. С какими инициативами выступают минчане

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске реализовано более половины гражданских инициатив. Об этом журналистам рассказал председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран. Такой информацией он поделился во время открытия детской площадки в Минске по адресу: ул. Неманская, 45. Ее появление — результат участия жителей дома в ежегодном конкурсе гражданских инициатив, передает корреспондент БЕЛТА.
«Констатируем, что в Минске реализована половина гражданских инициатив. В Московском, Советском районах сейчас идут работы. Такие площадки, какую мы открыли сегодня, мы ставим в пример другим жителям, которые не знают, с чего начать, но инициатива есть», — рассказал Артем Цуран.
Председатель Минского городского Совета депутатов рассказал, какие еще проекты актуальны для граждан сегодня: «Что касается победивших гражданских инициатив, это были 13 детских площадок и один мемориальный комплекс, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В этом году мы его реконструировали, тоже по инициативе граждан», — сказал он.
Среди других инициатив — обновление велогаражей, обустройство тренажеров и многое другое. «В следующем году будем стараться учитывать еще больше пожеланий жителей», — сказал он.
Инициатор новой детской площадки Екатерина Чернявская узнала о конкурсе от коллег: успела подать заявку в последний день. «В районе таких площадок нет, деткам 3−5 лет негде гулять. Когда-то давно застройщиком была запланирована детская площадка, но ее не реализовали, а собственными силами сделать было очень тяжело. Мы выиграли и очень рады изменениям. В Мингорсовет подавали проект в октябре, на выполнение потребовалось чуть больше, чем полгода. Дальше хотим поставить спортивное оборудование для подрастающего поколения», — поделилась она.
Еще один инициатор Татьяна Дашкявичюс проживает на улице Притыцкого. Жительница рассказала, что со своей идеей она обращалась во многие инстанции, но окончательно ее осуществить помог конкурс. «Обращались в ЖЭС с жалобой — ничем не увенчалось. Хочется, чтобы дети играли в комфортных условиях — в доме проживает много семей с детьми, маленькими и постарше», — рассказала она.
О конкурсе Татьяна Дашкявичюс узнала после обращения к местным властям: «Пошла к депутату на прием и уточнила, что можно сделать с площадкой. Посоветовали обратиться с инициативой группой. Воплощение идеи заняло месяца четыре. Пока новых конкретных идей нет, но хотелось бы обустроить для детей и спортивный комплекс».
Во Фрунзенском районе за последнее время было осуществлено три гражданских инициативы, две из них — сегодня. Еще одна будет реализована на Притыцкого, 78, до конца месяца. Об этом рассказал глава Администрации Фрунзенского района Артем Шегидевич. -0-
Фото Николая Петрова.