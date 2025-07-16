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Путину понравился памятник «Защитникам Отечества» в Челябинске

Глава государства назвал мемориал красивым.

Источник: Аргументы и факты

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о памятнике «Защитникам Отечества», установленном в 2024 году в центре Челябинска. Памятник посвящён героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.

Монумент представляет собой гранитную стелу, у основания которой расположена бронзовая скульптура солдата и девушки. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, памятник стал символом благодарности участникам специальной военной операции, а также посвящён семьям военных.

На встрече с главой государства в среду Текслер рассказал, что мемориал получил положительные отзывы от участников СВО, членов их семей и простых жителей города.

«Какой красивый памятник», ­- сказал Путин, рассматривая его изображение.

Ранее стало известно, что глава государства запустил производство в машиностроительном цеху ММК в Магнитогорске.