Путину понравился памятник «Защитникам Отечества» в Челябинске

Президент России Владимир Путин положительно отозвался о памятнике «Защитникам Отечества», установленном в 2024 году в центре Челябинска. Памятник посвящён героям Великой Отечественной войны и участникам СВО.
Монумент представляет собой гранитную стелу, у основания которой расположена бронзовая скульптура солдата и девушки. По словам губернатора Челябинской области Алексея Текслера, памятник стал символом благодарности участникам специальной военной операции, а также посвящён семьям военных.
На встрече с главой государства в среду Текслер рассказал, что мемориал получил положительные отзывы от участников СВО, членов их семей и простых жителей города.
«Какой красивый памятник», - сказал Путин, рассматривая его изображение.
Ранее стало известно, что глава государства запустил производство в машиностроительном цеху ММК в Магнитогорске.