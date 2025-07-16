Элитная недвижимость Ротару и Меладзе в Крыму избежала национализации

Однако элитная недвижимость известных артистов Софии Ротару и Константина Меладзе пока не попала под эти меры. Как подтвердили в Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма, их вилла в Ялте и таунхаус в Гурзуфе не включены в перечень национализированного имущества.