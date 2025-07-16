Элитная недвижимость Ротару и Меладзе в Крыму избежала национализации

В Крыму продолжается процесс национализации и продажи имущества граждан, настроенных против России. Как сообщил глава Госсовета РК Владимир Константинов, за первое полугодие 2025 года было реализовано 25 объектов на сумму более 2,2 млрд рублей. Среди проданных активов промышленные базы, торговые центры, офисы и курортная недвижимость. Об этом сообщает «КП — Крым».
Однако элитная недвижимость известных артистов Софии Ротару и Константина Меладзе пока не попала под эти меры. Как подтвердили в Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма, их вилла в Ялте и таунхаус в Гурзуфе не включены в перечень национализированного имущества.
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