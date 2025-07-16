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Спикер Госдумы Володин отверг скандальную инициативу: вот что он сказал

Володин: Налог на бездетность в России — не наш путь.

Источник: Комсомольская правда

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выступил 16 июля 2025 года перед парламентариями, и в процессе отверг одну из наиболее скандальных инициатив последних дней — налог на бездетность. По мнению спикера, пытаться улучшать демографическую обстановку в России подобными методами — не наш путь.

«Вопрос, связанный с демографией, в разные времена по-разному решался. Было время, когда пытались закреплять в сельской местности через отъём паспортов. Было время, когда пытались решать введением налогов на бездетность. И одно, и второе — не наш путь», — заявил Володин.

При этом спикер парламента отметил, что Госдуме необходимо озаботиться не ужесточениями и запретами, а наоборот — созданием и развитием возможностей, комфортных условий для рождения и воспитания детей в стране.

Ранее KP.RU сообщил, что в России предлагали создать реестр холостяков, а самых злостных вовсе отправлять на службу в армию. Дескать, раз семью не хотят — пусть служат.

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