В Госдуме выступили против «налога на сладости»

«Здесь идти нужно другим путём. На мой взгляд, следует усиливать пропаганду здорового образа жизни, а также правильного питания. Также важно развивать доступность занятиями спорта. Вот все эти меры вместе принесут, на мой взгляд, больше пользы, чем простое повышение налога. Те, кто хотят покупать, продолжат покупать, но это лишь вызовет раздражение», — отметил Леонов.