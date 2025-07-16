Сокровище стоимостью более трех миллионов долларов нашли на заправке в США

Владелец заправочной станции в американском штате Нью-Гемпшир Стив Уитмор, проверяя кассу, обнаружил среди сдачи редчайшую монету номиналом 50 центов с изображением бывшего президента США Джона Кеннеди, стоимость которой составляет более трех миллионов долларов.
Мужчину заинтересовала найденная монета, и он решил обратиться к эксперту нумизматики. Тот подтвердил, что находка является редчайшим прототипом 50-центовика с профилем Джона Кеннеди 1964 года.
Монета отличается от других тем, что изготовлена из 90 процентов серебра, но уникальной ее делает отсутствие клейма монетного двора, что повышает историческую ценность.
Находка Уитмора вызвала большой интерес среди коллекционеров и аукционных домов по всему миру, и в результате торгов мужчина продал ее за 3,2 миллиона долларов, что стало рекордом для подобных монет. Стив Уитмор признался, что никогда в жизни не мог себе представить, что монета может стоить больше, чем весь его бизнес, передает Elcabildo.
В американском штате Вермонт садовница Келли Уэйкфилд во время уборки общественного парка в Сент-Олбансе нашла загадочный металлический ящик, в котором находились различные монеты, антиквариат, пуля времен Гражданской войны в США и записка от автора книг-квестов Майкла Клоэрти О’Коннелла. Мужчина спрятал такие коробки в нескольких штатах, оставив в своих произведениях подсказки относительно их местонахождения.