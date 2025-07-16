Сокровище стоимостью более трех миллионов долларов нашли на заправке в США

Находка Уитмора вызвала большой интерес среди коллекционеров и аукционных домов по всему миру, и в результате торгов мужчина продал ее за 3,2 миллиона долларов, что стало рекордом для подобных монет. Стив Уитмор признался, что никогда в жизни не мог себе представить, что монета может стоить больше, чем весь его бизнес, передает Elcabildo.