Прокуратура: ролики Курбангалеевой вызывают у россиян чувство тревоги

По данным прокуратуры, в 2024 году Курбангалеева, находясь за рубежом, с соучастником разместила на канале в YouTube ранее совместно изготовленную видеозапись с призывами к терроризму. Кроме того, по информации правоохранителей, в 2023 году журналистка, будучи также за пределами РФ, выложила в канале Telegram заведомо ложную информацию о действиях российских военных.