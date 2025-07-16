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Белгидромет предупредил о грозах утром и днем 17 июля почти по всей Беларуси

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности на 17 июля из-за гроз в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Белгидромет предупредил о грозах утром и днем 17 июля почти по всей Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе организации.

Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 17 июля, ночью по юго-восточной части, а днем на большей части территории прогнозируются грозы. Местами во время гроз возможны сильные ливни. В дневные часы местами при грозах возможно шквалистое усиление ветра порывами 15−20 метров в секунду. Синоптики добавляют: днем 17 июля в Минске ожидается гроза. В связи с этим на 17 июля объявлен оранжевый уровень опасности.

Тем временем в Барановичах скульптура железнодорожника уплыла во время ливня 16 июля.

Ранее ураган унес за три километра дорогую норковую шубу, которую белоруска повесила на балконе: «Висела на дереве перед одним из частных коттеджей».

Кроме того, Минтруда сказало про изменения в выплатах пенсий заключенным в Беларуси.