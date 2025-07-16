Создана технология, позволяющая извлекать воду и кислород из лунного грунта

Недавно китайские ученые обнаружили, что лунный грунт, доставленный на Землю миссией «Чанъэ-5», содержит в себе много ионов водорода, которые попали в почву Луны вместе с материей солнечного ветра. Это натолкнуло их на мысль, что данные частицы можно использовать для получения больших количеств воды с минимальными расходами энергии. Для решения этой задачи химики создали установку, которая нагревает этот грунт до температуры в 120−430 градусов Цельсия путем концентрации солнечного света.