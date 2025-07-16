В ГД ответили на вопрос о штрафах за просмотр видео экстремистов

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. За просмотр на YouTube видео экстремистской организации смогут штрафовать, только если оно есть в списке экстремистских материалов, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.
«За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал. Если его там нет и оно не признано экстремистским, то можно смотреть видео и об экстремистской организации или даже сделанное такой», — сказал он на видео.