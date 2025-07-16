Жена Роберта Паттинсона попала в больницу из-за слишком узких штанов

По словам артистки, она носила штаны не слишком удобного кроя в течение более чем полугода, прежде чем у нее появились проблемы со здоровьем. Оказалось, из-за давления на живот обтягивающие брюки могут нарушать пищеварение, мешать циркуляции крови и лимфы и негативно сказываются на состоянии репродуктивной системы.