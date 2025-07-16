Ричмонд
+31°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жена Роберта Паттинсона попала в больницу из-за слишком узких штанов

Жена актера Роберта Паттинсона, певица Сьюки Уотерхаус на своей странице в социальной сети X рассказала о том, что попала в больницу с грыжей, которая у нее образовалась из-за ношения слишком узких брюк.

Жена актера Роберта Паттинсона, певица Сьюки Уотерхаус на своей странице в социальной сети X рассказала о том, что попала в больницу с грыжей, которая у нее образовалась из-за ношения слишком узких брюк.

По словам артистки, она носила штаны не слишком удобного кроя в течение более чем полугода, прежде чем у нее появились проблемы со здоровьем. Оказалось, из-за давления на живот обтягивающие брюки могут нарушать пищеварение, мешать циркуляции крови и лимфы и негативно сказываются на состоянии репродуктивной системы.

— Я побоялась сразу об этом рассказать, — пояснила Уотерхаус.

Паттинсон в марте прошлого года впервые стал отцом. Папарацци заметили его вместе с супругой, прогуливающимися по парку Лос-Анджелеса с коляской. Уотерхаус рассказывала о своем переезде в дом актера. Тяжелее всего далось ей обустройство своего гардероба: по словам модели, ей понадобилась помощь профессиональной уборщицы.

Впервые пару увидели вместе в 2018 году, когда те целовались после просмотра фильма «Мамма MIA!». В 2020 году фанаты предположили, что Роберт сделал своей возлюбленной предложение: на безымянном пальце у девушки поклонники обнаружили кольцо, похожее на обручальное.