Жена Роберта Паттинсона попала в больницу из-за слишком узких штанов

Жена актера Роберта Паттинсона, певица Сьюки Уотерхаус на своей странице в социальной сети X рассказала о том, что попала в больницу с грыжей, которая у нее образовалась из-за ношения слишком узких брюк.
По словам артистки, она носила штаны не слишком удобного кроя в течение более чем полугода, прежде чем у нее появились проблемы со здоровьем. Оказалось, из-за давления на живот обтягивающие брюки могут нарушать пищеварение, мешать циркуляции крови и лимфы и негативно сказываются на состоянии репродуктивной системы.
— Я побоялась сразу об этом рассказать, — пояснила Уотерхаус.
Паттинсон в марте прошлого года впервые стал отцом. Папарацци заметили его вместе с супругой, прогуливающимися по парку Лос-Анджелеса с коляской. Уотерхаус рассказывала о своем переезде в дом актера. Тяжелее всего далось ей обустройство своего гардероба: по словам модели, ей понадобилась помощь профессиональной уборщицы.
Впервые пару увидели вместе в 2018 году, когда те целовались после просмотра фильма «Мамма MIA!». В 2020 году фанаты предположили, что Роберт сделал своей возлюбленной предложение: на безымянном пальце у девушки поклонники обнаружили кольцо, похожее на обручальное.