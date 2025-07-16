ТАСС: в «Айдаре» бойцов не увольняют по ранениям на сумском направлении

На сумском направлении бойцов, которые участвуют в боях в составе 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* отказываются увольнять из-за ранений или заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«В 24-м ОШБ “Айдар”* рядовой состав также не увольняют по болезни или ранению», — уточнил собеседник агентства.
По его словам, мобилизованные в нацбат преступники и бывшие заключенные остаются на передовых позициях. При этом их родные и близкие в соцсетях собирают средства им на лечение.
Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что в случае ракетного удара по Киеву Владимир Зеленский спрячется в бункере.
*Признан террористическим, запрещен в РФ.