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ТАСС: в «Айдаре» бойцов не увольняют по ранениям на сумском направлении

Родные мобилизованных в нацбат украинцев в соцсетях собирают средства на их лечение.

Источник: Аргументы и факты

На сумском направлении бойцов, которые участвуют в боях в составе 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар»* отказываются увольнять из-за ранений или заболеваний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В 24-м ОШБ “Айдар”* рядовой состав также не увольняют по болезни или ранению», — уточнил собеседник агентства.

По его словам, мобилизованные в нацбат преступники и бывшие заключенные остаются на передовых позициях. При этом их родные и близкие в соцсетях собирают средства им на лечение.

Ранее украинский депутат Александр Дубинский заявил, что в случае ракетного удара по Киеву Владимир Зеленский спрячется в бункере.

*Признан террористическим, запрещен в РФ.