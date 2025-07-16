Армия США испытала ракетный комплекс Typhon

Армия США провела испытания ракетного комплекса Typhon во время учений, пишет Stars and Stripes.
«Армия США на этой неделе провела пуск ракетного комплекса средней дальности Typhon с территории Австралии, поразив морскую цель в ходе продолжающихся учений», — сказано в материале.
Уточняется, что ракету SM-6 запустили с полигона Брэдшоу, который расположен примерно в 600 километрах к югу от американского города Дарвина. Ее пуск стал первым применением комплекса Typhon в западной части Тихого океана.
Ранее сообщалось, что в России провели масштабные испытания лазерных систем борьбы с беспилотниками.