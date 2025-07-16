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Армия США испытала ракетный комплекс Typhon

Пуск ракеты SM-6 стал первым применением комплекса Typhon в западной части Тихого океана.

Источник: Аргументы и факты

Армия США провела испытания ракетного комплекса Typhon во время учений, пишет Stars and Stripes.

«Армия США на этой неделе провела пуск ракетного комплекса средней дальности Typhon с территории Австралии, поразив морскую цель в ходе продолжающихся учений», — сказано в материале.

Уточняется, что ракету SM-6 запустили с полигона Брэдшоу, который расположен примерно в 600 километрах к югу от американского города Дарвина. Ее пуск стал первым применением комплекса Typhon в западной части Тихого океана.

Ранее сообщалось, что в России провели масштабные испытания лазерных систем борьбы с беспилотниками.