РПЦ поддержала проект о фактических брачных отношениях погибших бойцов СВО

«Церковь поддерживает поручение президента, направленное на внесение в законодательство поправок, предоставляющих гражданским супругам погибших участников СВО и их общим детям пакет социальных гарантий, как это было сделано в годы Великой Отечественной войны указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. № 118/11 и от 10 ноября 1944 г. в отношении гражданских жён и общих детей погибших бойцов. Институт брака в результате принятия таких указов не пострадал. В этой связи, поручение президента должно быть исполнено», — говорится в предоставленном РИА Новости комментарии игумении Ксении.