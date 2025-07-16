РПЦ поддержала проект о фактических брачных отношениях погибших бойцов СВО

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега) заявила РИА Новости, что Русская православная церковь (РПЦ) поддерживает законопроект о фактических брачных отношениях погибших участников СВО, а в результате аналогичных мер, принятых во время Великой Отечественной войны, институт брака не пострадал.
Комитет Госдумы по госстроительству ранее подготовил поправки ко второму чтению законопроекта о распространении льгот на не состоявших в браке вдов участников СВО, которыми предлагается не полностью приравнивать к браку такие отношения. Проект направлен на защиту интересов членов «фактической» семьи (вдов, детей) военнослужащих, принимавших участие и погибших или пропавших без вести во время специальной военной операции. Сенатор Андрей Клишас в среду опубликовал в своем Telegram-канале письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла председателю Государственной думы Вячеславу Володину с поддержкой законопроекта.
«Церковь поддерживает поручение президента, направленное на внесение в законодательство поправок, предоставляющих гражданским супругам погибших участников СВО и их общим детям пакет социальных гарантий, как это было сделано в годы Великой Отечественной войны указами Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. № 118/11 и от 10 ноября 1944 г. в отношении гражданских жён и общих детей погибших бойцов. Институт брака в результате принятия таких указов не пострадал. В этой связи, поручение президента должно быть исполнено», — говорится в предоставленном РИА Новости комментарии игумении Ксении.
Способы исполнения данного поручения, добавила она, находятся в компетенции Государственной Думы и Совета Федерации.