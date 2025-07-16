Крестный ход из Могилева в Барколабово протяженностью 40 км состоится 23 июля

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный крестный ход из Могилева в Барколабово состоится 23 июля в честь иконы Божией Матери Барколабовской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.
Путь крестоходцев протяженностью 40 км будет пролегать из Свято-Никольского монастыря города Могилева через агрогородок Буйничи, деревню Салтановку, агрогородок Дашковка до Свято-Вознесенского монастыря в агрогородке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона Божией Матери.
Основные мероприятия в честь Барколабовской иконы Божией Матери пройдут 24 июля. Крестоходцы примут участие в праздничном богослужении в Свято-Вознесенском Барколабовском женском монастыре. -0-