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Крестный ход из Могилева в Барколабово протяженностью 40 км состоится 23 июля

Путь крестоходцев протяженностью 40 км будет пролегать из Свято-Никольского монастыря города Могилева через агрогородок Буйничи, деревню Салтановку, агрогородок Дашковка до Свято-Вознесенского монастыря в агрогородке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона Божией Матери.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Традиционный крестный ход из Могилева в Барколабово состоится 23 июля в честь иконы Божией Матери Барколабовской, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный портал Белорусской православной церкви.

Путь крестоходцев протяженностью 40 км будет пролегать из Свято-Никольского монастыря города Могилева через агрогородок Буйничи, деревню Салтановку, агрогородок Дашковка до Свято-Вознесенского монастыря в агрогородке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона Божией Матери.

Основные мероприятия в честь Барколабовской иконы Божией Матери пройдут 24 июля. Крестоходцы примут участие в праздничном богослужении в Свято-Вознесенском Барколабовском женском монастыре. -0-