Крестный ход из Могилева в Барколабово протяженностью 40 км состоится 23 июля

Путь крестоходцев протяженностью 40 км будет пролегать из Свято-Никольского монастыря города Могилева через агрогородок Буйничи, деревню Салтановку, агрогородок Дашковка до Свято-Вознесенского монастыря в агрогородке Барколабово Быховского района, где пребывает чудотворная икона Божией Матери.

