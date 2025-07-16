Военный обозреватель: если Запад припрет Россию к стенке, придется достать из ножен ядерный меч

Вместе с тем, уверен Виктор Баранец, необходимо прогнозировать дальнейшие последствия. «После этого НАТО может радостно ударить в бубен и сказать, что Россия на них напала. Возможен такой вариант? От этих хлопцев можно ждать чего угодно. Мы и этот вариант тоже просчитываем. Если нас припрут к стенке, у нас есть ядерная доктрина. В ней четко прописано: если мы не сможем одолеть врага простыми вооружениями, то достанем из ножен ядерный меч», — резюмировал военный обозреватель. -0-