Военный обозреватель: если Запад припрет Россию к стенке, придется достать из ножен ядерный меч

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Запад припрет Россию к стенке, Москве придется достать из ножен ядерный меч. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец.
«Многие средства массовой информации сообщили, что Трамп разрешил Зеленскому бить по Москве и Санкт-Петербургу. И сейчас “отстирывают” этого ковбоя. Говорят, что он не разрешал, а только интересовался: а как, по-вашему, вы сможете нанести удар по Москве или по Санкт-Петербургу?» — сказал Виктор Баранец.
«От разведки зависит 99% успеха». Баранец об уничтожении западных военных поставок Украине.
По мнению военного обозревателя, в случае реальных обстрелов Москвы или Санкт-Петербурга российский народ спросит у руководства, будет ли на это жесткий ответ. «Уж слишком много мы говорили про красные линии, которые сейчас побледнели. Народ потребует от власти адекватных ответов. Мы будем в таком случае давать ответ. Может быть, даже “Орешником”, — подчеркнул он.
Вместе с тем, уверен Виктор Баранец, необходимо прогнозировать дальнейшие последствия. «После этого НАТО может радостно ударить в бубен и сказать, что Россия на них напала. Возможен такой вариант? От этих хлопцев можно ждать чего угодно. Мы и этот вариант тоже просчитываем. Если нас припрут к стенке, у нас есть ядерная доктрина. В ней четко прописано: если мы не сможем одолеть врага простыми вооружениями, то достанем из ножен ядерный меч», — резюмировал военный обозреватель. -0-