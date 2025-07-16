Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом во время уборки в поле загорелся комбайн

Пожарные потушили загоревшуюся технику в поле в Аксайском районе.

Источник: Комсомольская правда

В среду, 16 июля, в поселке Реконструктор Аксайского района произошел пожар в поле. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.

Сообщение о пожаре поступило на пульт управления в 18:40. Оказалось, что во время уборки на поле загорелся комбайн. На место незамедлительно выехали пожарные. С огнем боролись шесть человек и две единицы техники. В итоге пламя удалось потушить. Комбайн полностью сгорел, поле не пострадало.

Подпишись на нас в Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

В Ростовской области создали карту с точками бесплатного Wi-Fi.

Актуальный список доступных точек Wi-Fi указали на специальной карте в Ростовской области (подробнее).