Под Ростовом во время уборки в поле загорелся комбайн

В среду, 16 июля, в поселке Реконструктор Аксайского района произошел пожар в поле. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС по Ростовской области.
Сообщение о пожаре поступило на пульт управления в 18:40. Оказалось, что во время уборки на поле загорелся комбайн. На место незамедлительно выехали пожарные. С огнем боролись шесть человек и две единицы техники. В итоге пламя удалось потушить. Комбайн полностью сгорел, поле не пострадало.
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