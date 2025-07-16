Под Ростовом во время уборки в поле загорелся комбайн

Сообщение о пожаре поступило на пульт управления в 18:40. Оказалось, что во время уборки на поле загорелся комбайн. На место незамедлительно выехали пожарные. С огнем боролись шесть человек и две единицы техники. В итоге пламя удалось потушить. Комбайн полностью сгорел, поле не пострадало.