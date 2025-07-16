Режиссер Юрий Мороз оставил наследство на 65 миллионов рублей

В распоряжении Мороза находился дом в деревне Глушь Псковской области, который оценили примерно в 15 миллионов рублей. Кроме того, артист владел квартирой в Москве и домом с участком в Подмосковье. Квартиру эксперты не оценивали, а стоимость подмосковной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей, отмечают в публикации.