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Режиссер Юрий Мороз оставил наследство на 65 миллионов рублей

Российский актер и режиссер Юрий Мороз оставил наследство на сумму более 65 миллионов рублей. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, право на наследство режиссера в первую очередь будут иметь его супруга Виктория Исакова и дочери Дарья и Варвара.

Кому достанется наследство режиссера — решит наличие завещания.

Российский актер и режиссер Юрий Мороз оставил наследство на сумму более 65 миллионов рублей. Как пояснил заслуженный юрист России Иван Соловьев, право на наследство режиссера в первую очередь будут иметь его супруга Виктория Исакова и дочери Дарья и Варвара.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Москве попрощались с режиссером Юрием Морозом. Фоторепортаж.

«Наследники первой очереди — это супруга, мама, папа, дочь, сын. Потом, соответственно, вторая очередь идет — братья, сестры, племянники, племянницы», — отметил юрист в беседе с изданием «Аргументы и факты».

В распоряжении Мороза находился дом в деревне Глушь Псковской области, который оценили примерно в 15 миллионов рублей. Кроме того, артист владел квартирой в Москве и домом с участком в Подмосковье. Квартиру эксперты не оценивали, а стоимость подмосковной недвижимости может достигать 50 миллионов рублей, отмечают в публикации.

Юрий Мороз скончался в ночь на 14 июля после продолжительной болезни, ему было 68 лет. Похоронить его планируется на Ваганьковском кладбище рядом с первой супругой, актрисой Мариной Левтовой, погибшей в 2000 году в результате несчастного случая.