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В ГД ответили на вопрос о штрафах за прослушивание запрещенной музыки

Намеренное прослушивание запрещенных музыкальных треков будет грозить штрафом.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Намеренный поиск и прослушивание музыкальных треков из списка запрещенных будет грозить штрафом, если будет доказан умысел, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский в Telegram-канале.

«Можно ли искать и слушать экстремистские треки?.. Нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то, действительно, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Соответственно, возникнут те санкции, о которых в законе идёт речь, а именно штраф, который будет накладывать суд в случае, если будет доказан умысел», — сказал он на видео.

При этом депутат добавил, что если гражданин случайно «где-то что-то посмотрел или послушал без умысла, то никаких санкций не последует».