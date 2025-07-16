Молния подожгла частный дом в Подмосковье

Последствия удара молнии. Видео © SHOT.
По информации наших коллег, очередной пострадавший от сильной грозы — коттедж в посёлке Степаньковские дачи, расположенный в Клинском округе. По словам соседей, строение мгновенно охватило пламя после мощного раската грома. На момент пожара владельцы находились вне дома.
Это уже не первый подобный случай за последние два дня. Только позавчера вследствие молний вспыхнули и сгорели как минимум пять жилых домов в Москве и Подмосковье. Один из разрядов привёл к отключению электроснабжения в подмосковной Дубне. В Истре и вовсе шаровая молния проникла в жилище одной из местных жительниц через декоративную гирлянду, которая даже не была подключена к сети.