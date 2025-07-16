Молния подожгла частный дом в Подмосковье

Это уже не первый подобный случай за последние два дня. Только позавчера вследствие молний вспыхнули и сгорели как минимум пять жилых домов в Москве и Подмосковье. Один из разрядов привёл к отключению электроснабжения в подмосковной Дубне. В Истре и вовсе шаровая молния проникла в жилище одной из местных жительниц через декоративную гирлянду, которая даже не была подключена к сети.