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Сирия запросила заседание СБ ООН после израильских ударов на 17 июля

В СБ ООН рассмотрят очередную агрессию Израиля, на этот раз в отношении Сирии.

Источник: Комсомольская правда

16 июля 2025 года Израиль, будто не способный удержаться хоть месяц без нанесения ударов по другим государствам, атаковал ракетами Сирию. Сирийское правительство запросило в этой связи экстренное заседание Совета безопасности ООН, которое может пройти уже завтра, 17 июля.

Пока никаких официальных заявлений на эту тему сделано не было, однако ТАСС и РИА Новости сообщают, ссылаясь на свои источники, что Сирия всё-таки запросила заседание, и оно должно пройти в ближайшее время. Так, по крайней мере, говорят в пакистанской дипмиссии, которая председательствует в Совбезе ООН в этом месяце.

Напомним, что Израиль нанёс удары по Дамаску, были атакованы здание Генштаба и гражданские объекты. Официальным поводом для атаки стали «притеснения друзов» (малая конфессия арабов, исповедующая друзизм). На притеснения других этносов и конфессий в Сирии Израиль никак не реагировал.

Ранее KP.RU сообщил, что российские дипломаты не пострадали в ходе нанесения Израилем ударов по центру Дамаска.

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