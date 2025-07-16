Сирия запросила заседание СБ ООН после израильских ударов на 17 июля

Пока никаких официальных заявлений на эту тему сделано не было, однако ТАСС и РИА Новости сообщают, ссылаясь на свои источники, что Сирия всё-таки запросила заседание, и оно должно пройти в ближайшее время. Так, по крайней мере, говорят в пакистанской дипмиссии, которая председательствует в Совбезе ООН в этом месяце.