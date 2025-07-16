Сирия запросила заседание СБ ООН после израильских ударов на 17 июля

16 июля 2025 года Израиль, будто не способный удержаться хоть месяц без нанесения ударов по другим государствам, атаковал ракетами Сирию. Сирийское правительство запросило в этой связи экстренное заседание Совета безопасности ООН, которое может пройти уже завтра, 17 июля.
Пока никаких официальных заявлений на эту тему сделано не было, однако ТАСС и РИА Новости сообщают, ссылаясь на свои источники, что Сирия всё-таки запросила заседание, и оно должно пройти в ближайшее время. Так, по крайней мере, говорят в пакистанской дипмиссии, которая председательствует в Совбезе ООН в этом месяце.
Напомним, что Израиль нанёс удары по Дамаску, были атакованы здание Генштаба и гражданские объекты. Официальным поводом для атаки стали «притеснения друзов» (малая конфессия арабов, исповедующая друзизм). На притеснения других этносов и конфессий в Сирии Израиль никак не реагировал.
Ранее KP.RU сообщил, что российские дипломаты не пострадали в ходе нанесения Израилем ударов по центру Дамаска.