Хозяин настоящей куклы Аннабель загадочно погиб во время «дьявольского тура»

Чтобы оставаться живым и здоровым долгие годы, с паранормальными явлениями лучше не шутить. Экстрасенсы, кстати, говорят, что носить одежду умершего человека и пользоваться его вещами не стоит, если вы были энергетически связаны. Также лучше выбросить кровать, на которой умер человек, чтобы не создавать поля с негативной энергией.