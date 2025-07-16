Владелец американский заправки нашел монету стоимостью более $3 млн

Во время утреннего подсчёта выручки владелец заправочной станции в штате Нью-Гемпшир Стив Уитмор обнаружил среди сдачи необычную монету номиналом 50 центов. Как оказалось, это была чрезвычайно редкая монета с изображением президента Джона Кеннеди образца 1964 года, сообщает издание Elcabildo.
Монета привлекла внимание Уитмора своей необычной формой и внешним видом, после чего он решил обратиться к эксперту по нумизматике. Специалист установил, что находка представляет собой уникальный прототип 50-центовика с профилем Кеннеди. Монета изготовлена из сплава, содержащего 90% серебра.
Но по-настоящему уникальной её делает отсутствие клейма монетного двора — редчайшая особенность, которая повышает историческую ценность монеты, сказано в статье.
Монета вызвала огромный интерес среди мировых коллекционеров и аукционных домов, и в результате торгов она была продана за $3,2 млн. Это стало рекордом для монет подобного типа.
Уитмор заявил, что никогда в жизни не мог себе представить, что монета будет стоить больше, чем весь его бизнес.
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