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Владелец американский заправки нашел монету стоимостью более $3 млн

Нашедший монету предприниматель признался, что никогда не мог себе представить, что эта находка может стоить больше, чем весь его бизнес.

Источник: Аргументы и факты

Во время утреннего подсчёта выручки владелец заправочной станции в штате Нью-Гемпшир Стив Уитмор обнаружил среди сдачи необычную монету номиналом 50 центов. Как оказалось, это была чрезвычайно редкая монета с изображением президента Джона Кеннеди образца 1964 года, сообщает издание Elcabildo.

Монета привлекла внимание Уитмора своей необычной формой и внешним видом, после чего он решил обратиться к эксперту по нумизматике. Специалист установил, что находка представляет собой уникальный прототип 50-центовика с профилем Кеннеди. Монета изготовлена из сплава, содержащего 90% серебра.

Но по-настоящему уникальной её делает отсутствие клейма монетного двора — редчайшая особенность, которая повышает историческую ценность монеты, сказано в статье.

Монета вызвала огромный интерес среди мировых коллекционеров и аукционных домов, и в результате торгов она была продана за $3,2 млн. Это стало рекордом для монет подобного типа.

Уитмор заявил, что никогда в жизни не мог себе представить, что монета будет стоить больше, чем весь его бизнес.

Ранее сообщалось, что долларовая купюра с автографами астронавтов вызвала ажиотаж в одном из ресторанов США.