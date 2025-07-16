Названы места, где легче всего подхватить грибок

Летом россияне ходят в открытой одежде и обуви в общественных местах, что делает кожный грибок распространенным заболеванием в летний период. Об этом сообщила изданию «Газета.Ru» врач-дерматовенеролог, косметолог Наталья Михайлова.
— Влажная кожа, особенно в зонах трения, становится уязвимой для вирусов и бактерий. После посещения бассейна или пляжа возрастает риск заразиться не только грибками, но и вирусными бородавками, контагиозным моллюском, герпесом, — сказала доктор.
Она уточнила, что часто инфекция проникает через ранки или раздраженные участки кожи. Кроме того, особенно внимательными стоит быть в бане, сауне и спортзале, а также в салонах красоты, уточнила медик.
Ранее 360.ru рассказал, что резиновая обувь создает теплую и влажную среду, которая способствует размножению бактерий и грибков увеличивает риск развития кожных инфекций.
По данным ВОЗ, каждый пятый житель нашей планеты имеет грибковые заболевания кожи, передает телеканал «Царьград». Наиболее часто встречающейся формой грибковых инфекций является онихомикоз — поражение ногтевых пластин грибком.