В Госдуме ответили, будут ли у россиян проверять телефоны в поисках запрещенного контента

Ранее председатель комитета Госдумы по информационной политике Олег Матвейчев рассказал, что россиян будут штрафовать за умышленный поиск и распространение экстремистских материалов в интернете только в случае доказанного умысла. Он уточнил, что сам по себе факт поиска не является нарушением. Для привлечения к ответственности необходимо, чтобы пользователь получил фактический доступ к экстремистским материалам. Если гражданин открыл ссылку по ошибке, его действия не будут считаться правонарушением, поскольку отсутствует умысел и реальный доступ к запрещенной информации.