К задержанным в Азербайджане россиянам пустили матерей

«Говорит, что всего хватает», — отметила она в беседе с «Постньюс».
Девушка также сообщила, что консул РФ несколько раз посещал россиян и убедился, что их условия содержания соответствуют нормам. Анастасия добавила, что сейчас им активно помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.
Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. Недавно комиссия Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека выразила призыв к Баку с целью снижения напряжённости в отношениях с Москвой.