К задержанным в Азербайджане россиянам пустили матерей

Девушка также сообщила, что консул РФ несколько раз посещал россиян и убедился, что их условия содержания соответствуют нормам. Анастасия добавила, что сейчас им активно помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.