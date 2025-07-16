Ричмонд
+32°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

К задержанным в Азербайджане россиянам пустили матерей

Матери задержанных в Баку россиян смогли передать сыновьям посылки с необходимыми вещами. Об этом сообщила сестра одного из арестованных Ильи Безуглого Анастасия. По её словам, он сохраняет позитивный настрой и не жалуется на условия содержания.

«Говорит, что всего хватает», — отметила она в беседе с «Постньюс».

Девушка также сообщила, что консул РФ несколько раз посещал россиян и убедился, что их условия содержания соответствуют нормам. Анастасия добавила, что сейчас им активно помогают как с российской, так и с азербайджанской стороны. Организовать свидания помогла омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что её азербайджанская коллега сделает всё необходимое для прояснения ситуации с задержанием россиян. Недавно комиссия Совета по правам человека по международному сотрудничеству в области прав человека выразила призыв к Баку с целью снижения напряжённости в отношениях с Москвой.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше