Мэр Львова предложил обменять останки советских воинов на бойцов ВСУ

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с идей обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, пишет ТАСС.
«“Холма Славы” советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков», — приводит его слова агентство.
По словам Садового, останки вместе с агентом НКВД Николаем Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище.
«Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — предложил мэр.
В январе власти Львова решили перенести комплекс и провести эксгумацию останков советских воинов, включая разведчика Николая Кузнецова, и перезахоронить их. В мае сообщалось, что власти города демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс «Холм Славы».