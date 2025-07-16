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Мэр Львова предложил обменять останки советских воинов на бойцов ВСУ

При эксгумации захоронений с «Холма Славы» обнаружили 355 останков.

Мэр Львова Андрей Садовый выступил с идей обменять эксгумированные останки советских воинов с «Холма Славы» на украинских военных, пишет ТАСС.

«“Холма Славы” советского периода во Львове больше не существует. Сегодня здесь завершили эксгумацию захоронений. Обнаружено 355 останков», — приводит его слова агентство.

По словам Садового, останки вместе с агентом НКВД Николаем Кузнецовым перезахоронят на Голосковском кладбище.

«Готовы обменять эти останки на украинских защитников», — предложил мэр.

В январе власти Львова решили перенести комплекс и провести эксгумацию останков советских воинов, включая разведчика Николая Кузнецова, и перезахоронить их. В мае сообщалось, что власти города демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс «Холм Славы».