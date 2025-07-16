Мэр Львова предложил обменять останки советских воинов на бойцов ВСУ

В январе власти Львова решили перенести комплекс и провести эксгумацию останков советских воинов, включая разведчика Николая Кузнецова, и перезахоронить их. В мае сообщалось, что власти города демонтировали колонны на входе в мемориальный комплекс «Холм Славы».