Россиянам перечислили первые признаки скорой поломки автомобиля

Автомобиль редко ломается внезапно, чтобы не заглохнуть на трассе, следует обращать внимание на звуки, которые издает машина. Любые посторонние шумы могут свидетельствовать о том, что пора в сервис, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» российский автогонщик Егор Носов.
— Если двигатель издает неровный шум, появился скрежет, тиканье, свист или гул, который раньше не возникал, это повод проверить силовой агрегат. Скрип при торможении может указывать на износ колодок или дисков, хруст при повороте руля — на износ шарнира равных угловых скоростей, — перечислил эксперт.
Специалист добавил, что важно обратиться в сервис, когда у авто увеличился тормозной путь, руль начал вибрировать, автомобиль тянет в сторону — диагностика поможет определить и решить проблему.
По данным «Известий», в 2025 году россияне значительно чаще стали ремонтировать аккумуляторные батареи и проводку автомобилей. Чаще всего на СТО обращаются владельцы возрастных машин — средний срок эксплуатации авто в России стремительно повышается.
Ранее 360.ru рассказал, что после того как автомобиль прошел кузовной ремонт и покраску, владельцу следует тщательно проверить качество выполненных работ. Важно убедиться, что сборка выполнена качественно и все крепежные элементы надежно затянуты.