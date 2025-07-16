Россиянам перечислили первые признаки скорой поломки автомобиля

Автомобиль редко ломается внезапно, чтобы не заглохнуть на трассе, следует обращать внимание на звуки, которые издает машина. Любые посторонние шумы могут свидетельствовать о том, что пора в сервис, сообщил в разговоре с «Газетой.Ru» российский автогонщик Егор Носов.