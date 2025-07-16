Профессор Шамин объяснил, почему увеличилось число смертей от молний

— При этом неочевидно, что они стали чаще происходить, скорее всего, стало больше статистики, больше уделяется внимания. Но также есть и известные данные, что сейчас при изменении климата становится просто больше ураганов и гроз на всей планете. Такой тренд действительно есть. И, наверное, с этим связано, что появляется больше трагических исходов при инцидентах с молниями, — подчеркнул профессор в беседе с Aif.ru.