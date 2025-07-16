Профессор Шамин объяснил, почему увеличилось число смертей от молний

Частые удары молний, в результате которых погибли и пострадали люди, связаны с изменением климата. Об этом заявил доктор физико-математических наук, профессор Университета правительства Москвы Роман Шамин.
Он подчеркнул, что молния является очень опасным природным явлением, поскольку представляет собой «десятки миллионов вольт электричества», которые внезапно попадают в землю. Из-за этого человеческий организм даже на большом расстоянии может быть уязвим для удара молнии.
— При этом неочевидно, что они стали чаще происходить, скорее всего, стало больше статистики, больше уделяется внимания. Но также есть и известные данные, что сейчас при изменении климата становится просто больше ураганов и гроз на всей планете. Такой тренд действительно есть. И, наверное, с этим связано, что появляется больше трагических исходов при инцидентах с молниями, — подчеркнул профессор в беседе с Aif.ru.
14 июля в селе Бунырево Тульской области в результате удара молнии погибли три человека, в том числе ребенок. Позднее в СМИ появилась информация о том, что несколько человек, которые находились на пляже в Тульской области во время удара молнии, смогли выжить благодаря тому, что они носили сланцы.