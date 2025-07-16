Ямаль продлил контракт с «Барселоной» и забрал себе номер Месси

Известный испанский футболист Ламин Ямаль, выступающий на позиции полузащитника, официально продлил соглашение с футбольным клубом «Барселона» до 2031 года, сообщает официальный сайт клуба.
Информация о продлении контракта была обнародована еще в конце мая, однако официальное мероприятие по подписанию документа было перенесено по просьбе Ямаля, который желал видеть на церемонии свою бабушку.
Кроме того, футболист изменил свой игровой номер в составе «Барселоны»: теперь он будет играть под десятым номером, ранее закрепленным за такими знаменитыми игроками, как Диего Марадона, Ривалдо, Роналдиньо и Лионель Месси.
Ранее сообщалось, что легенда «Реала» Лука Модрич перешел в итальянский «Милан».