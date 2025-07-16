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Протоиерей Новицкий объяснил истинное значение выражения «покойный зовет к себе»

Истинное значение расхожего выражения «покойный зовет к себе» связано с молитвенной практикой, а не с мистическими явлениями. Об этом рассказал протоиерей Владимир Новицкий.

Истинное значение расхожего выражения «покойный зовет к себе» связано с молитвенной практикой, а не с мистическими явлениями. Об этом рассказал протоиерей Владимир Новицкий.

По словам священника, крайне важно обращаться к Господу с молитвами за упокой усопших. Духовник отметил, что такая практика дает возможность покойным обрести Божью милость. Он добавил, что упомянутое выражение не стоит трактовать в контексте сновидений с участием усопших, поскольку подобное восприятие является глубоко ошибочным.

— Ни одна душа не способна «забирать к себе», — передает слова Новицкого агентство «Кулик».

Священник Георгий Петров рассказал, что некоторые молитвы, в том числе попытки обратиться за помощью к злым силам или бесам, считаются запретными в Русской православной церкви (РПЦ).

Православный священник Павел Николаев также рассказал о зловещих местах России, которые в церковной традиции считаются неблагополучными, из-за чего представители РПЦ предпочитают обходить их стороной.

Кроме того, настоятель храма святой Софии в Великом Новгороде отец Андрей Ковалев сообщил, что так называемые черные иконы, которые обладают особым духовным статусом, не являются выдумкой и хранятся в ряде православных храмов, но не выставляются для всеобщего поклонения.