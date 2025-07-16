Протоиерей Новицкий объяснил истинное значение выражения «покойный зовет к себе»

Кроме того, настоятель храма святой Софии в Великом Новгороде отец Андрей Ковалев сообщил, что так называемые черные иконы, которые обладают особым духовным статусом, не являются выдумкой и хранятся в ряде православных храмов, но не выставляются для всеобщего поклонения.