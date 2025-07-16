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В Ялте хотят отменить концерт группы «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям

Депутат Госдумы Нина Останина призвала отменить концерт «Тату» в Ялте.

Источник: Комсомольская правда

В Ялте хотят отметить концерт воссоединившейся группы «Тату», творчество которой «представляет угрозу традиционным ценностям». Об этом в личном Telegram-канале сообщила российская журналистка Ксения Собчак.

Согласно источнику Собчак, на запланированный в Ялте концерт «Тату» обратила внимание глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина, которая призвала отменить выступление. По мнению депутата, творчество воссоединившейся группы противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям, а также может негативно отразиться на детях.

Останина также отметила неправильные возрастные ограничения для мероприятия, на которые могли попасть гости от четырех лет.

О воссоединении группы «Тату» ранее сообщила певица и одна из солисток коллектива Юлия Волкова.