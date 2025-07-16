В Ялте хотят отменить концерт группы «Тату» из-за угрозы традиционным ценностям

Согласно источнику Собчак, на запланированный в Ялте концерт «Тату» обратила внимание глава комитета Государственной думы по вопросам семьи Нина Останина, которая призвала отменить выступление. По мнению депутата, творчество воссоединившейся группы противоречит традиционным духовно-нравственным ценностям, а также может негативно отразиться на детях.