Будут ли штрафовать за прослушивание запрещенной музыки

«Можно ли искать и слушать экстремистские треки?.. Нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то, действительно, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Соответственно, возникнут те санкции, о которых в законе идет речь, а именно штраф, который будет накладывать суд в случае, если будет доказан умысел», — сообщил Боярский в своем telegram-канале.