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Будут ли штрафовать за прослушивание запрещенной музыки

Гражданам России могут назначить штраф за умышленный поиск и прослушивание музыкальных треков, внесенных в список запрещенных, при условии доказательства умысла. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

Намеренное прослушивание запрещенных музыкальных треков будет грозить штрафом.

Гражданам России могут назначить штраф за умышленный поиск и прослушивание музыкальных треков, внесенных в список запрещенных, при условии доказательства умысла. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский.

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«Можно ли искать и слушать экстремистские треки?.. Нужно проверить, не находится ли тот трек, который вы хотите послушать, в списке запрещенных. Если он там находится, то, действительно, его намеренный поиск и прослушивание, использование будет считаться нарушением закона. Соответственно, возникнут те санкции, о которых в законе идет речь, а именно штраф, который будет накладывать суд в случае, если будет доказан умысел», — сообщил Боярский в своем telegram-канале.

По словам депутата, если гражданин случайно открыл или прослушал запрещенный контент без умысла, санкции к нему применяться не будут. Боярский уточнил, что ответственность наступает только в случае подтвержденного умышленного действия. Решение о наложении штрафа будет принимать суд после изучения обстоятельств дела и наличия доказательств умысла.

В интернете набирает обороты обсуждение законопроекта, который вводит административные штрафы для граждан России за преднамеренный поиск в сети материалов, официально признанных экстремистскими, в том числе с использованием VPN-технологий. Второе чтение соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях запланировано в Государственной думе на 17 июля.

По словам парламентариев, ответственность будет наступать исключительно за осознанный поиск информации, включенной Министерством юстиции в реестр экстремистских материалов. При этом представители общественных организаций и специалисты в области цифровой безопасности выражают мнение, что предложенный законопроект нуждается в дополнительной доработке, передает RT.