Путин посетил парк «Притяжение» в Магнитогорске

Российский лидер Владимир Путин побывал в парке «Притяжение» во время своего рабочего визита в Магнитогорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».
Президента ознакомили с работой фонтана «Стальное сердце Родины», введенного в эксплуатацию годом ранее. Утверждается, что это самый большой светомузыкальный фонтан в мире.
Круглогодичный парк «Притяжение», занимающий 400 гектаров, сочетает в себе образовательные, общественные, спортивные, музейные и гостиничные зоны. На территории этого городского курорта также расположены детские игровые площадки, кафе и рестораны, озера с пляжными зонами и прогулочные бульвары.
Ранее Путин запустил производство в машиностроительном цеху Магнитогорского металлургического комбината. Он также пообщался с сотрудниками предприятия и объяснил им, почему у россиянок часто не хватает сил на второго или третьего ребенка.