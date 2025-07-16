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Путин посетил парк «Притяжение» в Магнитогорске

В Магнитогорске Путину показали самый большой светомузыкальный фонтан в мире.

Источник: Аргументы и факты

Российский лидер Владимир Путин побывал в парке «Притяжение» во время своего рабочего визита в Магнитогорске. Об этом сообщает Telegram-канал «Кремль. Новости».

Президента ознакомили с работой фонтана «Стальное сердце Родины», введенного в эксплуатацию годом ранее. Утверждается, что это самый большой светомузыкальный фонтан в мире.

Круглогодичный парк «Притяжение», занимающий 400 гектаров, сочетает в себе образовательные, общественные, спортивные, музейные и гостиничные зоны. На территории этого городского курорта также расположены детские игровые площадки, кафе и рестораны, озера с пляжными зонами и прогулочные бульвары.

Ранее Путин запустил производство в машиностроительном цеху Магнитогорского металлургического комбината. Он также пообщался с сотрудниками предприятия и объяснил им, почему у россиянок часто не хватает сил на второго или третьего ребенка.