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В Польше задержали хакера из якобы пророссийской группировки

18-летнему задержанному предъявлены четыре обвинения.

Источник: Аргументы и факты

Польские правоохранители задержали хакера из якобы пророссийской группировки NoName057 (16), которого подозревают в нарушении работы сайтов государственных служб. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.

Уточняется, что члена хакерской группировки задержали сотрудники центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Нижней Силезии на юго-западе Польши.

По данным радиостанции, 18-летнему задержанному предъявлены четыре обвинения в нарушении работы информационных систем, а также получении и использовании программного обеспечения для кибератак.

Напомним, ранее российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Как сообщалось, его подозревают в участии в «хакерской группе», которая осуществляла атаки с применением «программ-вымогателей».