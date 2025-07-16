В Польше задержали хакера из якобы пророссийской группировки

Польские правоохранители задержали хакера из якобы пророссийской группировки NoName057 (16), которого подозревают в нарушении работы сайтов государственных служб. Об этом сообщает местная радиостанция RMF FM.
Уточняется, что члена хакерской группировки задержали сотрудники центрального бюро по борьбе с киберпреступностью в Нижней Силезии на юго-западе Польши.
По данным радиостанции, 18-летнему задержанному предъявлены четыре обвинения в нарушении работы информационных систем, а также получении и использовании программного обеспечения для кибератак.
Напомним, ранее российского баскетболиста Даниила Касаткина задержали во Франции по запросу США. Как сообщалось, его подозревают в участии в «хакерской группе», которая осуществляла атаки с применением «программ-вымогателей».