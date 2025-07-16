За какой контент на YouTube можно нарваться на штраф

На платформе выложен запрещенный в РФ контент.
За просмотр видео экстремистской организации на YouTube россиян будут штрафовать только в случае, если ролик включен в официальный список экстремистских материалов Минюста РФ. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.
«За просмотр на YouTube видео об экстремистской организации или сделанного организацией, признанной экстремистской, будут штрафовать? Только в случае, если это видео находится в списке Минюста, о котором я сказал», — заявление депутата опубликовано в его telegram-канале.
Боярский уточнил, что списки экстремистских материалов формируются и обновляются регулярно. Он подчеркнул, что критерием для привлечения к ответственности будет именно наличие контента в реестре министерства, а не принадлежность видео к определенной организации.
Ранее в ГД сообщили, что намеренный поиск и прослушивание музыки из списка запрещенной в РФ будет грозить штрафом, пишет RT. Боярский объяснял: если гражданин случайно что-то послушал, то никаких санкций не последует.