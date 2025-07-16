Уролог Альба предупредил об ухудшающих эрекцию привычках

Некоторые вредные привычки, в том числе злоупотребление спиртным, могут стать причиной проблем с эрекцией. Об этом рассказал уролог Давид Васкес Альба.
По словам медика, на мужское сексуальное здоровье также крайне негативно влияет недостаток сна, поэтому для улучшения потенции важно достаточно отдыхать. Он добавил, что проблемы с эрекцией могут возникать и из-за нехватки воды в организме. Дело в том, что недостаток жидкости снижает уровень энергии и ухудшает общее самочувствие.
— Если пациент ведет нормальный образ жизни, соблюдает нормальное питание и не злоупотребляет алкоголем, но испытывает проблемы с эрекцией, ему следует обратиться за помощью к урологу, — передает слова Альбы издание Infosalus.
Уролог, андролог и доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что для выявления негативного влияния простаты на качество сперматозоидов необходимо проверить семенную жидкость на содержание цинка.
Сбалансированный и полноценный рацион позволит надолго сохранить репродуктивное здоровье, а также даст возможность противостоять развитию многих заболеваний. О продуктах, которыми не стоит злоупотреблять мужчинам, рассказал уролог-андролог Алексей Моисеенко.