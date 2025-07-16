Уролог Альба предупредил об ухудшающих эрекцию привычках

По словам медика, на мужское сексуальное здоровье также крайне негативно влияет недостаток сна, поэтому для улучшения потенции важно достаточно отдыхать. Он добавил, что проблемы с эрекцией могут возникать и из-за нехватки воды в организме. Дело в том, что недостаток жидкости снижает уровень энергии и ухудшает общее самочувствие.