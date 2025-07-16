Минэнерго: на втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия

Второй энергоблок БелАЭС 16 июля действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока. Ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции.