Минэнерго: на втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия, сообщили БЕЛТА в Минэнерго.
Второй энергоблок БелАЭС 16 июля действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока. Ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции.
Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось.
В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования. -0-