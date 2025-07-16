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Минэнерго: на втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия

Второй энергоблок БелАЭС 16 июля действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока. Ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции.

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На втором энергоблоке БелАЭС проводятся диагностические мероприятия, сообщили БЕЛТА в Минэнерго.

Второй энергоблок БелАЭС 16 июля действием персонала отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора — неядерной части блока. Ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации станции.

Радиационный фон на АЭС и в зоне наблюдения не изменялся. Электроснабжение потребителей не нарушалось.

В настоящее время на втором энергоблоке проводятся необходимые диагностические мероприятия для последующего восстановления работы электротехнического оборудования. -0-